Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 7,2%

O querosene de aviação ficou 7,2% mais caro a partir deste domingo (1º). A Petrobras elevou o preço do combustível vendido às distribuidoras em R$ 0,45 por litro. As informações são da Agência Brasil.

Este é o segundo reajuste seguido do QAV, como é chamado o combustível usado em aviões e helicópteros. Em outubro, o litro já havia subido R$ 0,65, um aumento de 11,76%.

Conflitos no Oriente Médio pressionam cotação

A estatal justificou o reajuste pelo aumento da cotação internacional do querosene. Segundo a companhia, as tensões no Oriente Médio e a redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, por causa da guerra entre os dois países, pressionaram os preços.

A Petrobras controla cerca de 85% da produção nacional de QAV, mas o mercado é aberto. Outras empresas podem atuar como produtoras ou importadoras sem restrições.

Impacto nos custos das companhias aéreas

A companhia informou que os reajustes no Brasil são menores do que no mercado internacional, onde os preços sobem diariamente desde o início do conflito no Oriente Médio. No país, o valor é ajustado mensalmente por uma fórmula contratual que ameniza as oscilações de curto prazo.

Mesmo assim, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas informou que a participação do querosene nos custos operacionais das companhias brasileiras saltou de 30% para mais de 45% desde o início dos conflitos na região.