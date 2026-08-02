Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 1,9%

A Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação (QAV) nas refinarias em 1,9%, o equivalente a R$ 0,09 por litro. O reajuste foi anunciado na sexta-feira (31) e entrou em vigor neste sábado (1º). Como o QAV responde por parte crescente do custo operacional das companhias aéreas, o aumento tende a repercutir no preço final das passagens. As informações são da Gazeta do Povo.

A estatal estabelece mensalmente o preço do querosene vendido às distribuidoras, diferentemente do diesel e da gasolina, que não têm periodicidade fixa de reajuste. O combustível não é vendido diretamente às empresas aéreas pela Petrobras.

Alta reverte parte das quedas recentes

Depois de dois meses consecutivos de redução, a alta de 1,9% reverte parte do alívio no custo do combustível. Em julho, a queda foi de 14,46%, segundo o Valor Econômico. Em junho, havia sido de 14,2%.

O caso mais expressivo de oscilação aconteceu em abril, no auge da guerra no Oriente Médio, quando a Petrobras elevou o preço do QAV em 54,63% de uma só vez. Na ocasião, a estatal permitiu que os clientes parcelassem o impacto do reajuste, mecanismo aplicado também nas reduções seguintes.

Governo avalia prorrogar desoneração

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) monitora o impacto do custo do combustível sobre o preço das passagens. O Ministério de Portos e Aeroportos encaminhou ao Ministério da Fazenda um pedido para prorrogar, até 31 de dezembro, a desoneração de PIS/Pasep e Cofins sobre o QAV.

A isenção, criada de forma temporária no fim de maio, venceu na quinta-feira (31). A proposta é estendê-la por mais cinco meses e está sob análise da equipe econômica. A desoneração representa uma economia de cerca de R$ 0,07 por litro de QAV.