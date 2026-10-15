Petrobras atinge R$ 800 bilhões em valor de mercado pela primeira vez

A Petrobras alcançou R$ 800 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira (14), estabelecendo um novo recorde histórico na B3, a bolsa de valores brasileira. A valorização do petróleo no mercado internacional e a alta das ações brasileiras após o primeiro turno das eleições impulsionaram os papéis da estatal. Com o novo patamar, a companhia passou a liderar o ranking das empresas de maior valor de mercado da América Latina. As informações são da Gazeta do Povo.

As ações preferenciais (PETR4), que não dão direito a voto, fecharam o pregão com alta de 2,22%, cotadas a R$ 58,11. As ordinárias (PETR3), que permitem votar nas assembleias, avançaram 1,94%, para R$ 65,02. Desde o início de 2026, os papéis ordinários acumulam valorização de 105,3%, enquanto os preferenciais subiram 94,4%.

A marca foi atingida menos de duas semanas depois de a companhia superar, pela primeira vez, os R$ 700 bilhões, em 2 de outubro. A alta das ações acompanha a valorização do petróleo em 2026, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, iniciado no fim de fevereiro.

Petróleo valoriza 75% no ano e impulsiona receitas

O barril do tipo Brent, referência internacional para os preços da commodity, acumulava alta de 75% no ano e encerrou a quarta-feira (14) cotado a US$ 106,06. A elevação dos preços do petróleo favorece as receitas da companhia e contribuiu para o avanço dos resultados financeiros.

No segundo trimestre de 2026, o lucro da Petrobras quase dobrou, chegando a R$ 52,4 bilhões, segundo os dados mencionados no balanço da empresa. Outro fator que impulsionou as ações foi a descoberta de petróleo no poço exploratório Morpho, localizado na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Produção aumenta e atinge 3 milhões de barris por dia

O avanço da cotação também se intensificou em outubro, quando o mercado financeiro registrou uma forte valorização dos papéis da estatal. Desde o início do mês até 14 de outubro, as ações preferenciais acumulavam alta de 16%, enquanto as ordinárias avançavam 19%.

Os recordes de valor de mercado acompanham também o avanço da produção de petróleo da companhia ao longo do ano. A média passou de 2,5 milhões de barris por dia no primeiro trimestre para quase 3 milhões de barris por dia em setembro. A valorização de mercado com dividendos e juros sobre capital próprio foi de cerca de 185% em dólar entre janeiro e setembro de 2026.