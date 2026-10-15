Economia

Petrobras atinge R$ 800 bilhões em valor de mercado pela primeira vez

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/10/26 10h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras alcançou R$ 800 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira (14), estabelecendo um novo recorde histórico na B3, a bolsa de valores brasileira. A valorização do petróleo no mercado internacional e a alta das ações brasileiras após o primeiro turno das eleições impulsionaram os papéis da estatal. Com o novo patamar, a companhia passou a liderar o ranking das empresas de maior valor de mercado da América Latina. As informações são da Gazeta do Povo.

As ações preferenciais (PETR4), que não dão direito a voto, fecharam o pregão com alta de 2,22%, cotadas a R$ 58,11. As ordinárias (PETR3), que permitem votar nas assembleias, avançaram 1,94%, para R$ 65,02. Desde o início de 2026, os papéis ordinários acumulam valorização de 105,3%, enquanto os preferenciais subiram 94,4%.

A marca foi atingida menos de duas semanas depois de a companhia superar, pela primeira vez, os R$ 700 bilhões, em 2 de outubro. A alta das ações acompanha a valorização do petróleo em 2026, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, iniciado no fim de fevereiro.

Petróleo valoriza 75% no ano e impulsiona receitas

O barril do tipo Brent, referência internacional para os preços da commodity, acumulava alta de 75% no ano e encerrou a quarta-feira (14) cotado a US$ 106,06. A elevação dos preços do petróleo favorece as receitas da companhia e contribuiu para o avanço dos resultados financeiros.

No segundo trimestre de 2026, o lucro da Petrobras quase dobrou, chegando a R$ 52,4 bilhões, segundo os dados mencionados no balanço da empresa. Outro fator que impulsionou as ações foi a descoberta de petróleo no poço exploratório Morpho, localizado na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Produção aumenta e atinge 3 milhões de barris por dia

O avanço da cotação também se intensificou em outubro, quando o mercado financeiro registrou uma forte valorização dos papéis da estatal. Desde o início do mês até 14 de outubro, as ações preferenciais acumulavam alta de 16%, enquanto as ordinárias avançavam 19%.

Os recordes de valor de mercado acompanham também o avanço da produção de petróleo da companhia ao longo do ano. A média passou de 2,5 milhões de barris por dia no primeiro trimestre para quase 3 milhões de barris por dia em setembro. A valorização de mercado com dividendos e juros sobre capital próprio foi de cerca de 185% em dólar entre janeiro e setembro de 2026.

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