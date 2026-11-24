A Petrobras vai investir US$ 122 bilhões entre 2027 e 2031, segundo plano de negócios aprovado nesta segunda-feira (23) pelo Conselho de Administração da estatal. Do total, US$ 113 bilhões serão aplicados em projetos já em implantação e US$ 9 bilhões em oportunidades ainda em avaliação. As informações são da Agência Brasil.

A presidente da companhia, Magda Chambriard, afirmou que o plano foi construído com ambição e será conduzido com responsabilidade. Segundo ela, a empresa vai investir em projetos que mantêm retorno positivo mesmo em cenários desafiadores, todos sustentados por governança sólida.

Produção deve atingir recorde histórico

A meta é produzir 2,9 milhões de barris de óleo e líquido de gás natural por dia até o fim do período, um aumento de 200 mil a 300 mil barris diários em relação ao plano anterior. A companhia projeta atingir um patamar de produção sem precedentes em sua história.

A produção comercial de óleo e gás deve alcançar 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2027 e subir para 3,2 milhões de barris diários entre 2028 e 2031. A estratégia prevê expandir simultaneamente a oferta de combustíveis fósseis e renováveis até 2050.

Exploração inclui Margem Equatorial

A estatal destinou US$ 10 bilhões para atividades exploratórias no quinquênio, voltadas à reposição de reservas. O investimento inclui a perfuração de cerca de 50 poços em áreas da Margem Equatorial, das margens Sul e Sudeste e outras bacias no Brasil e no exterior.

A carteira de investimentos combina crescimento e diversificação com disciplina de capital, manutenção da redução de dívidas e geração de valor aos acionistas e à sociedade.