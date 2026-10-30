Economia

Petrobras anuncia terceira descoberta de petróleo no Amapá

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/10/26 10h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras confirmou nesta quinta-feira (29) mais uma descoberta de petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, costa do Amapá. É a terceira vez que a estatal encontra óleo no mesmo local, em águas ultraprofundas a 2.886 metros de profundidade. As informações são da Gazeta do Povo.

As duas descobertas anteriores haviam sido anunciadas em agosto e no início de outubro deste ano. A sequência de resultados reforça as expectativas da companhia sobre o potencial da Margem Equatorial brasileira.

Região pode concentrar até 10 bilhões de barris

Estimativas indicam que a Bacia da Foz do Amazonas pode abrigar entre 6,2 bilhões e 10 bilhões de barris de óleo equivalente. Considerando toda a Margem Equatorial, o potencial chega a 30 bilhões de barris, o que coloca a região entre as principais apostas para ampliar as reservas nacionais.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a persistência técnica permitiu realizar três descobertas no mesmo poço, deixando a companhia mais otimista em relação ao potencial exploratório da área.

O interesse na região também está ligado à necessidade de repor as reservas das bacias de Campos e Santos. A expectativa é que novas descobertas compensem o futuro declínio da produção nessas áreas, especialmente com a previsão de que o pré-sal atinja seu pico em 2028.

Produção comercial pode levar até sete anos

Apesar dos resultados positivos, a descoberta não significa início imediato da produção comercial. A confirmação da viabilidade econômica e o desenvolvimento da estrutura necessária podem levar de cinco a sete anos, conforme estimativas do projeto.

A perfuração do poço Morpho e a coleta de informações sobre as rochas já foram concluídas. A próxima etapa será finalizar os trabalhos e realizar o abandono do poço, procedimento que consiste em fechá-lo após o encerramento das atividades de perfuração.

Concluída essa fase, a sonda será deslocada para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde a Petrobras pretende perfurar outro poço, chamado Mãe de Ouro, dando continuidade à busca por novas reservas.

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