A estatal brasileira de petróleo divulgou seu planejamento estratégico para o período 2027-2031, com aportes totais de R$ 723 bilhões e previsão de distribuir entre R$ 326 bilhões e R$ 355 bilhões em dividendos ordinários aos acionistas. O conselho de administração também aprovou R$ 15,6 bilhões em dividendos extraordinários, com pagamento previsto para 23 de dezembro, no valor de R$ 1,21035949 por ação. As informações são da Gazeta do Povo.

O plano foi aprovado na segunda-feira (23) e detalhado nesta terça-feira (24). A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que o planejamento foi construído com ambição e será conduzido com disciplina de capital e rigor nas decisões.

Exploração e produção concentram a maior fatia dos recursos, com aproximadamente R$ 509 bilhões destinados à busca de novas reservas e ao aumento da produção nos campos já explorados. A meta é manter a produção próxima de 2,9 milhões de barris de petróleo e líquidos de gás natural por dia até 2031.

A estatal planeja colocar em operação nove novas plataformas e realizar cerca de 50 projetos complementares. Serão perfurados aproximadamente 50 poços em diferentes regiões, incluindo a Margem Equatorial, área prioritária na busca por novas reservas.

O setor de refino receberá aproximadamente R$ 142 bilhões. Em vez de construir novas unidades, a empresa pretende ampliar a capacidade das refinarias existentes e aumentar a produção de diesel S-10, combustível com menor teor de enxofre.

Entre os projetos estão a ampliação do Complexo Boaventura e da Refinaria Abreu e Lima, com conclusão prevista para 2029. Em Cubatão (SP), será construída uma unidade para produzir diesel renovável e combustível sustentável para aviões, com início das operações em 2030.

A transição energética receberá R$ 80 bilhões para iniciativas que incluem energia solar, eólica, biocombustíveis e redução da poluição nas operações. A empresa mantém a meta de alcançar a neutralidade de carbono em suas operações até 2050.

O novo planejamento prevê investimentos de US$ 122 bilhões entre 2027 e 2031, valor superior aos US$ 109 bilhões do plano anterior (2026-2030). As metas incluem controle da dívida e preservação de recursos em caixa.