Economia

Petrobras amplia produção de 11 plataformas em 282 mil barris por dia

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 12/11/26 00h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras conseguiu aumentar a produção de 11 plataformas em 282 mil barris de óleo por dia sem precisar fazer novos investimentos nas unidades. A ampliação foi feita com autorização para que as plataformas operem acima da capacidade original, com segurança. As informações são da Agência Brasil.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou que a companhia antecipou em quatro anos a produção dessa capacidade estendida, que já estava licenciada. Segundo ela, o resultado reforça o desempenho positivo da empresa no terceiro trimestre de 2026, quando a Petrobras registrou lucro de quase R$ 40 bilhões.

Autossuficiência em diesel até 2031

A Petrobras tem ampliado o refino e espera alcançar a autossuficiência de diesel até 2031. No terceiro trimestre, a produção chegou a 769 mil barris por dia do combustível, um recorde para o período. Magda Chambriard destacou que o resultado garante o espaço do diesel no mercado brasileiro em um momento de instabilidade geopolítica externa.

A presidente lembrou que a meta poderia ter sido atingida antes se a companhia ainda tivesse as refinarias do Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia, vendidas no passado recente.

Lucro de R$ 39,8 bilhões no trimestre

A estatal divulgou na terça-feira (10) o balanço do terceiro trimestre de 2026. O lucro líquido foi de R$ 39,8 bilhões, uma alta de 21,5% em relação ao mesmo período de 2025. O fluxo de caixa operacional chegou a R$ 61,8 bilhões, crescimento de 15% em doze meses.

A Petrobras bateu recorde trimestral na produção de óleo por três vezes seguidas em 2026. As vendas de derivados no mercado interno alcançaram 1.854 milhões de barris por dia no trimestre, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021. A produção total de derivados atingiu 1.873 milhões de barris por dia no período.

Os investimentos no terceiro trimestre somaram R$ 33 bilhões, sendo R$ 27,5 bilhões no segmento de exploração e produção, destinados à construção de plataformas e interligações de poços.

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