Petrobras amplia produção de 11 plataformas em 282 mil barris por dia

A Petrobras conseguiu aumentar a produção de 11 plataformas em 282 mil barris de óleo por dia sem precisar fazer novos investimentos nas unidades. A ampliação foi feita com autorização para que as plataformas operem acima da capacidade original, com segurança. As informações são da Agência Brasil.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou que a companhia antecipou em quatro anos a produção dessa capacidade estendida, que já estava licenciada. Segundo ela, o resultado reforça o desempenho positivo da empresa no terceiro trimestre de 2026, quando a Petrobras registrou lucro de quase R$ 40 bilhões.

Autossuficiência em diesel até 2031

A Petrobras tem ampliado o refino e espera alcançar a autossuficiência de diesel até 2031. No terceiro trimestre, a produção chegou a 769 mil barris por dia do combustível, um recorde para o período. Magda Chambriard destacou que o resultado garante o espaço do diesel no mercado brasileiro em um momento de instabilidade geopolítica externa.

A presidente lembrou que a meta poderia ter sido atingida antes se a companhia ainda tivesse as refinarias do Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia, vendidas no passado recente.

Lucro de R$ 39,8 bilhões no trimestre

A estatal divulgou na terça-feira (10) o balanço do terceiro trimestre de 2026. O lucro líquido foi de R$ 39,8 bilhões, uma alta de 21,5% em relação ao mesmo período de 2025. O fluxo de caixa operacional chegou a R$ 61,8 bilhões, crescimento de 15% em doze meses.

A Petrobras bateu recorde trimestral na produção de óleo por três vezes seguidas em 2026. As vendas de derivados no mercado interno alcançaram 1.854 milhões de barris por dia no trimestre, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021. A produção total de derivados atingiu 1.873 milhões de barris por dia no período.

Os investimentos no terceiro trimestre somaram R$ 33 bilhões, sendo R$ 27,5 bilhões no segmento de exploração e produção, destinados à construção de plataformas e interligações de poços.