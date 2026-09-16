Economia

Petrobras alcança maior margem de lucro entre petroleiras globais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 16/09/26 17h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras registrou a maior margem de lucro entre as grandes petroleiras mundiais no primeiro semestre de 2026, superando gigantes como a saudita Saudi Aramco e as americanas ExxonMobil e Chevron. A estatal brasileira atingiu margem de 29,15%, com lucro líquido de R$ 85,1 bilhões no período.

As informações são da Agência Brasil.

O resultado consta em estudo divulgado nesta quarta-feira (16) pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa mais de 105 mil trabalhadores da indústria do petróleo. O levantamento foi coordenado pelo economista Cloviomar Cararine, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

É a primeira vez que a Petrobras lidera o ranking de margem de lucro desde 2020, quando o estudo começou a comparar resultados financeiros das petroleiras. De 2020 a 2025, a Saudi Aramco ocupava o primeiro lugar, com a Petrobras em segundo.

Como ficou o ranking

A margem de lucro mede quanto da receita total se transforma em lucro após pagamento de custos, despesas e tributos. Se uma empresa tem margem de 15%, significa que para cada R$ 100 em vendas, R$ 15 sobram como lucro líquido.

A Saudi Aramco ficou em segundo lugar, com margem de 25,48%. A Chevron aparece em terceiro, com 18,01%, seguida pela ExxonMobil, com 16,33%. A BP registrou 14,83%, a Equinor 12,84%, a Shell 9,94% e a TotalEnergies 9,44%.

Em lucro total convertido para dólar, a Petrobras ficou em terceiro lugar, com US$ 16,6 bilhões. A Saudi Aramco liderou com US$ 65,4 bilhões, seguida pela ExxonMobil com US$ 18,7 bilhões.

Produção recorde

O desempenho reflete aumento da produção, alta dos preços internacionais do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio, redução de gastos gerais e manutenção da estrutura integrada da empresa, que produz e refina óleo.

No segundo trimestre de 2026, a produção de petróleo e gás natural da Petrobras bateu recorde histórico, atingindo 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Cerca de 30% foi vendido para o exterior. O Fator de Utilização das refinarias também alcançou marca histórica de 101,2%.

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