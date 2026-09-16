Petrobras alcança maior margem de lucro entre petroleiras globais

A Petrobras registrou a maior margem de lucro entre as grandes petroleiras mundiais no primeiro semestre de 2026, superando gigantes como a saudita Saudi Aramco e as americanas ExxonMobil e Chevron. A estatal brasileira atingiu margem de 29,15%, com lucro líquido de R$ 85,1 bilhões no período.

As informações são da Agência Brasil.

O resultado consta em estudo divulgado nesta quarta-feira (16) pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa mais de 105 mil trabalhadores da indústria do petróleo. O levantamento foi coordenado pelo economista Cloviomar Cararine, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

É a primeira vez que a Petrobras lidera o ranking de margem de lucro desde 2020, quando o estudo começou a comparar resultados financeiros das petroleiras. De 2020 a 2025, a Saudi Aramco ocupava o primeiro lugar, com a Petrobras em segundo.

Como ficou o ranking

A margem de lucro mede quanto da receita total se transforma em lucro após pagamento de custos, despesas e tributos. Se uma empresa tem margem de 15%, significa que para cada R$ 100 em vendas, R$ 15 sobram como lucro líquido.

A Saudi Aramco ficou em segundo lugar, com margem de 25,48%. A Chevron aparece em terceiro, com 18,01%, seguida pela ExxonMobil, com 16,33%. A BP registrou 14,83%, a Equinor 12,84%, a Shell 9,94% e a TotalEnergies 9,44%.

Em lucro total convertido para dólar, a Petrobras ficou em terceiro lugar, com US$ 16,6 bilhões. A Saudi Aramco liderou com US$ 65,4 bilhões, seguida pela ExxonMobil com US$ 18,7 bilhões.

Produção recorde

O desempenho reflete aumento da produção, alta dos preços internacionais do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio, redução de gastos gerais e manutenção da estrutura integrada da empresa, que produz e refina óleo.

No segundo trimestre de 2026, a produção de petróleo e gás natural da Petrobras bateu recorde histórico, atingindo 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Cerca de 30% foi vendido para o exterior. O Fator de Utilização das refinarias também alcançou marca histórica de 101,2%.