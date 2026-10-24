Economia

Petrobras admite despreparo com alta do petróleo a US$ 116

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 24/10/26 16h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, admitiu que a estatal não estava preparada para a escalada do preço do petróleo, que chegou a US$ 116,93 por barril neste sábado (24). A expectativa era de queda nas cotações após alta em meados do ano e de que a guerra entre Estados Unidos e Irã durasse pouco. A companhia já começou a discutir como reagir, mas ainda não definiu medidas. As informações são da Gazeta do Povo.

Magda Chambriard afirmou em entrevista ao jornal O Globo que ninguém imaginava que o barril chegaria a US$ 116 no final de outubro. Quando o preço atingiu US$ 120 em meados do ano, todas as expectativas eram de queda.

Petrobras quer evitar erros do passado

A presidente defendeu que a estatal evite repetir erros da política de preços de 2018 e 2019, quando acompanhava de perto as cotações internacionais. Segundo ela, a estratégia provocou perda de mercado e de receitas para a companhia. A executiva sinalizou que a Petrobras considera os efeitos comerciais de uma eventual mudança nos preços dos combustíveis.

Magda Chambriard atribuiu parte da disparada dos preços aos impactos da guerra sobre a infraestrutura mundial de refino e o transporte de combustíveis. Ela destacou o aumento do custo do transporte marítimo, provocado por restrições nas rotas de navegação e pela necessidade de trajetos mais longos.

Estatal busca ampliar produção e mercados

Diante do cenário, a presidente defendeu ampliar a produção nacional de petróleo e buscar novos compradores internacionais. Como exemplo, citou a primeira venda de petróleo bruto da Petrobras ao Japão, mercado com o qual a estatal ainda não havia concretizado negócios.

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