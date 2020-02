Os fundos de investimentos ficaram com 42,7% da oferta subsequente (follow on) da Petrobras, que tinha o BNDES como vendedor dos papéis. No total, 554 fundos adquiriram 313.655.439 ações ordinárias da petroleira. Em seguida, 124 investidores estrangeiros ficaram com uma fatia de 38,8% da oferta, o equivalente a 284.924.417 ações. Somados, os dois grupos adquiriram 81,50% da oferta de ações.

publicidade

As pessoas físicas, que representaram a maior quantidade de adquirentes da oferta, totalizando 53.097 pessoas, compraram 121.936.989 ações. Elas adquiriram 16% do total de ações. Os clubes de investimentos, entidades de previdência privada, entre outros, ficaram com os restantes das ações.

As informações constam do anúncio de encerramento da oferta pública global da Petrobras, que precificou o papel em R$ 30 por ação. A oferta movimentou R$ 22.026.080.970,00.