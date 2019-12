Uma pesquisa realizada pela consultoria Falconi mostrou que 80% das empresas têm expectativas positivas para a economia brasileira em 2020. Porém, quando se trata da geração de emprego, apenas metade espera crescimento.

continua depois da publicidade

A pesquisa mostra, ainda, que 81% dos empresários veem aumento de vendas e 62% vislumbram alta dos investimentos. Entre os desafios citados para o ano que vem, a transformação digital aparece em terceiro lugar, com menção de 53% dos respondentes. Melhoria de processos aparece em segundo, com 62%, e aumento de receita em primeiro, com 72%.

O levantamento da consultoria Falconi ouviu 80 companhias com faturamento superior a R$ 100 milhões por ano.