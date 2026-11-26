O aperto no crédito e a taxa básica de juros elevada freiam os planos de expansão das pequenas e médias empresas brasileiras. Levantamento da G4, empresa de soluções corporativas, revela que somente 9% dos empresários mantêm investimentos ativos em seus negócios. A maior parte, 68%, prefere aguardar condições econômicas mais favoráveis ou atuar com cautela antes de comprometer recursos. As informações são da Gazeta do Povo.

A pesquisa ouviu 700 empresários de diferentes regiões do país. Tallis Gomes, cofundador e presidente da G4, destaca que a disposição para crescer existe, mas esbarra em obstáculos concretos. “O empresário brasileiro continua disposto a crescer, mas precisa fazer isso em um ambiente de custos elevados e crédito caro. O caixa apertado limita investimentos e torna cada decisão mais criteriosa”, afirma.

Fluxo de caixa sob pressão e inadimplência em alta

A situação financeira das empresas pesquisadas reflete o cenário adverso. Do total, 62% operam com o caixa sob pressão: 51% relatam aperto e 11% enfrentam situação crítica. Nos últimos 12 meses, 38% registraram aumento da inadimplência entre clientes. Além disso, 5% já cortaram postos de trabalho por causa das dificuldades financeiras.

Para os próximos 12 meses, 26% das empresas planejam contratar funcionários. Outros 24%, porém, preferem substituir mão de obra por tecnologia, alternativa considerada mais econômica diante do crédito caro.

Selic agrava cenário e dificulta acesso ao crédito

A taxa Selic é apontada como principal vilã por 58% dos entrevistados, que relatam impacto negativo nos negócios. Desse grupo, 30% classificam o efeito como muito negativo e 28% como negativo. Mais de um terço das empresas que buscaram capital de giro ou crédito bancário no período enfrentaram dificuldades, sendo a taxa elevada o motivo mais citado para a recusa.

A amostra concentra fundadores ou sócios (76,5%), CEOs e executivos (10%) e gerentes (8%). Os setores mais representados são Serviços (34,5%), Comércio e Varejo (14%), Tecnologia (13,5%) e Indústria (11%). Geograficamente, 53% das empresas estão no Sudeste e 20% no Sul. Quanto ao faturamento, 27% faturam até R$ 1 milhão ao ano, 26% entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões e 42% acima de R$ 5 milhões.