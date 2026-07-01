Pedágio sobe 4,72% em mais de 30 rodovias de São Paulo nesta quarta

Mais de 30 rodovias administradas por concessionárias em São Paulo terão reajuste nas tarifas de pedágio a partir desta quarta-feira (1º). O aumento é de 4,72%, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2025 e maio de 2026. As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O reajuste segue as regras previstas nos contratos de concessão realizados pelo governo estadual até 2017. Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o aumento é aplicado todo dia 1º de julho.

O reajuste vale apenas para os contratos das concessionárias das 1ª e 2ª fases do Programa Estadual de Concessões, além das concessionárias Rodoanel Oeste, SPMAR, Tamoios e Entrevias (com reajuste a partir de 6 de julho). As demais concessões reajustam os valores dos pedágios em outras datas ao longo do ano.

Novos pórticos não entram no reajuste

Os novos pórticos do Siga Fácil fazem parte das concessões mais recentes, que cobram por trecho percorrido, e não entram no reajuste dos contratos antigos. Essas concessões já contemplam o sistema Siga Fácil, com instalação de pórticos eletrônicos que fazem a leitura automática da tag ou placa do veículo.

Em algumas dessas concessões, a tarifa até cai. Na Rota Mogiana, a praça de Jaguariúna passa de R$ 17,60 para R$ 8,80 a partir de 1º de julho, com reduções também em outras praças da região. Para esses contratos, os reajustes ocorrem na data de aniversário das assinaturas.

Rodovia dos Tamoios tem reajuste provisório

Para a Rodovia dos Tamoios, foi homologado reajuste provisório de 5,08%, já que o contrato prevê a utilização do IPCA de junho como índice de reajuste. O indicador é divulgado ao longo de julho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após a divulgação, a Artesp refará os cálculos para verificar se será necessário algum ajuste na tarifa.