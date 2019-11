O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou que a PEC paralela deve ser votada nesta quarta-feira, 6, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e semana que vem no plenário da Casa. A proposta inclui Estados e municípios na reforma da Previdência e promove outras alterações no sistema.

O mesmo calendário de votação – quarta na CCJ e semana que vem no plenário – foi citado por Gomes para o projeto que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade.

A votação dessa proposta no Senado é condição colocada por parlamentares para promulgar a reforma da Previdência.

A promulgação da reforma, conforme apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), é esperada pelo governo para os próximos dias 13 ou 14 de novembro, após a votação da PEC paralela e do projeto da aposentadoria especial.