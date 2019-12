Apesar de expectativas de que o projeto que atualiza o novo marco do saneamento pudesse ser votado ainda nesta segunda-feira, 9, pela Câmara dos Deputados, a pauta do plenário prevê a deliberação da matéria para terça-feira, 10. Pouco antes do fechamento deste texto, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou que o projeto será votado nesta semana.

Desde semana passada, o relator, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), negocia ajustes na redação final do projeto, com foco no prazo limite para os contratos de programa (sem licitação) serem renovados.

A tentativa é de dar força ao texto, que enfrenta resistência da bancada do Nordeste, governadores e de lideranças do Centrão.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a principal proposta em mesa é definir esse prazo limite em março de 2022. Ou seja, contratos de programa atuais e vencidos poderiam passar por um processo de renovação até essa data. O texto atual estabelece uma janela de um ano após o novo marco entrar em vigor.

Na última sexta, Geninho afirmou acreditar “muito” que a Câmara dos Deputados chegará a um acordo em torno da redação final do texto.