Os preços das passagens aéreas para o carnaval de 2020 já estão até 250% mais altos neste mês em comparação com janeiro, aponta levantamento do Cuponomia obtido com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A maior variação de preço foi a de voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. No início de janeiro, o trecho era vendido a R$ 295.

Agora custa não menos do que R$ 1.038. Os voos de São Paulo para Salvador também subiram. A viagem passou de R$670 em janeiro para R$ 2.344 na primeira semana deste mês.

A pesquisa levou em consideração os menores valores encontrados no e-commerce e os trechos de ida e volta para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Recife, Fortaleza e Curitiba.