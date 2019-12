As passagens aéreas subiram 15,63% em dezembro, depois de os preços já terem aumentado 4,44% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As tarifas aéreas contribuíram com 0,07 ponto porcentual para a taxa de 1,05% do IPCA-15 de dezembro.

O item também teve a maior influência sobre o avanço de 0,90% nos custos das famílias com Transportes no mês, que contribuiu com 0,16 ponto porcentual para a inflação.

Os combustíveis também tiveram aceleração, passando de uma alta de 1,07% em novembro para 1,76% em dezembro.

A gasolina subiu 1,49% em dezembro, enquanto o etanol aumentou 3,38%.

O ônibus interestadual ficou 1,06% mais caro, e a tarifa do ônibus intermunicipal teve elevação de 0,04%.