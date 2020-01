O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, reconheceu nesta terça-feira, 21, que o mecanismo de disputa da instituição vai ter que mudar para lidar com novas condições da economia global, mas não detalhou como isso deve ocorrer. “Não tenho dúvidas de que a OMC vai sobreviver, mas o mecanismo de disputa vai ter que ser diferente”, disse durante painel no Fórum Econômico Mundial, que acontece nesta semana em Davos, na Suíça.

Azevêdo também defendeu a importância do livre-comércio em detrimento do protecionismo, e negou que esse sistema provoque desigualdades sociais.

“Está claro que o livre-comércio está associado a crescimento econômico”, disse o diretor-geral da OMC.

Sobre a “fase 1” do acordo comercial firmado entre Estados Unidos e China, o brasileiro admitiu que muitos desafios ainda persistem, mas disse que o pacto representa um alívio importante na escalada de tarifas.