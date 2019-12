A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) afirmou nesta quarta-feira, 4, durante o seminário Ferrovia Essencial, que o aumento do preço da carne não representa novo patamar e que o valor está abaixo do ideal. “É muito importante considerar que esse preço atual, se a gente for contabilizar e retroagir, ainda não está no patamar que deveria estar em comparação com o passado”, defendeu.

continua depois da publicidade

Para a ex-ministra da Agricultura, a arroba do boi gordo deve ficar mais barata nas próximas semanas.

Ela destaca que o aumento de preço ocorreu por questões pontuais, como o aumento de exportações de carne bovina da China como substituição a carne de porco em meio à peste suína.

Essa é a visão do governo federal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o mercado está sinalizando uma redução no preço da arroba do boi gordo e que o preço da carne “deve se normalizar em breve para o consumidor”.

Kátia Abreu destacou ainda a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Na análise da senadora, a perspectiva é que o país asiático busque outros parceiros a médio prazo. “Isso ampliou o mercado para o Brasil não só na área de carnes mas em outras áreas também”, afirma. “A vida é assim, o mercado funciona assim. As agruras de um são a alegria de outros.”