O País alcançou uma taxa de informalidade de 40,7% no mercado de trabalho no trimestre até janeiro, com 38,3 milhões de trabalhadores atuando na informalidade, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O trabalho por conta própria alcançou 24,575 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em janeiro. Em apenas um ano, o trabalho por conta própria ganhou a adesão de 745 mil pessoas. Em um trimestre, foram 129 mil trabalhadores a mais nessa condição.

O trabalho sem carteira assinada no setor privado somou 11,673 milhões de ocupados nessa situação. O emprego sem carteira no setor privado aumentou em 419 mil vagas em um ano. Em um trimestre, foram 179 mil trabalhadores a menos.

O setor público fechou 149 mil vagas em um trimestre, mas contratou mais 65 mil em relação a um ano antes. Já o trabalho doméstico dispensou 54 mil pessoas em um trimestre. No período de um ano, há 37 mil pessoas a mais no trabalho doméstico.

Vagas com carteira assinada

O mercado de trabalho registrou abertura de 504 mil vagas com carteira assinada no setor privado no trimestre encerrado em janeiro, uma alta de 1,5% em relação ao trimestre terminado em outubro do ano passado, segundo o IBGE.

O resultado, porém, ainda está carregando o bom desempenho da geração de vagas formais visto em novembro e dezembro de 2019, lembrou Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. Dois terços da taxa de desemprego do trimestre encerrado em janeiro de 2020 são de informações de novembro e dezembro do ano anterior.

“Ainda está muito impactado pelos dados do fim de 2019. Esse aumento na carteira está muito influenciado pelo movimento de novembro e dezembro. A gente não pode esquecer que esses dados estão incorporando os dados de novembro e dezembro. Então não posso afirmar que 2020 se inicia com sustentabilidade da carteira. O momento é bem misto, não tenho como saber de forma clara como se inicia 2020”, resumiu Adriana.

Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2019, foram criadas 845 mil vagas formais no setor privado no trimestre terminado em janeiro de 2020, uma elevação de 2,6%.