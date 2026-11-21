A recepção do Hospital DF Star, em Brasília, impediu na manhã deste sábado (21) a entrada do ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PL-SP), que pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O hospital informou que seria necessária autorização judicial para permitir o acesso ao paciente. Bolsonaro está internado desde sexta-feira (20) após apresentar fortes dores abdominais causadas por obstrução parcial do intestino delgado. As informações são da Gazeta do Povo.

Kelmon declarou aos jornalistas presentes que buscará contato com os advogados do ex-presidente para viabilizar a visita e realizar o ritual religioso da Unção dos Enfermos. Caso não consiga entrar pessoalmente, o religioso pretende solicitar que outro sacerdote seja autorizado a realizar a cerimônia. Ele também convocou católicos, evangélicos, ortodoxos, padres e pastores a intensificarem orações pela recuperação de Bolsonaro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou neste sábado a visita dos filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan, além da enteada Letícia Firmino e de Laura Bolsonaro. A decisão judicial proíbe que os visitantes ingressem com celulares, câmeras ou qualquer equipamento capaz de registrar imagens e áudios.

Estado de saúde exige observação clínica

Exames identificaram obstrução parcial no intestino delgado do ex-presidente, quadro que demanda acompanhamento e observação clínica, segundo o médico Brasil Caiado. A equipe médica não descarta a realização de nova cirurgia, que seria o décimo procedimento cirúrgico de Bolsonaro desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

Trajetória controversa do religioso

Padre Kelmon ganhou projeção nacional durante a campanha de 2022, quando concorreu à Presidência pelo PTB após o indeferimento da candidatura de Roberto Jefferson, de quem seria vice. Durante os debates, ficou conhecido pelo alinhamento com Bolsonaro e pelos confrontos com adversários, especialmente Soraya Thronicke (União Brasil).

A condição de sacerdote de Kelmon foi questionada em 2022. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) esclareceu que ele não era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil também divulgou nota negando vínculo com o religioso.

Apuração do Projeto Comprova publicada pelo UOL identificou que Kelmon foi ordenado em 2015 pela Igreja Apostólica Ortodoxa da América e posteriormente passou a integrar a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que confirmou o vínculo. Sua trajetória política inclui filiação ao PT entre 2002 e 2009. Em 2010, participou da articulação para encomendar cerca de 1 milhão de panfletos que associavam a então candidata Dilma Rousseff à defesa da descriminalização do aborto, material apreendido pela Polícia Federal por irregularidades.