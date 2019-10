Deputados de oposição tentam obstruir o início da leitura do relatório do novo marco do saneamento pelo deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) nesta quarta-feira, 9, na Comissão Especial da Câmara. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) já apresentou duas questões de ordem para que o painel de presença da sessão fosse zerado, pelo fato de ter sido aberto enquanto a sessão do Congresso estava ocorrendo – o que foi negado pelo presidente da comissão, Evair Vieira de Melo (PP-ES).

O deputado ainda pediu que a leitura só fosse feita depois de um seminário de saneamento marcado para acontecer em Brasília.

Já o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) solicitou que reunião fosse encerrada em função de Geninho não ter distribuído aos deputados previamente seu relatório.

A questão de ordem também foi negada pelo presidente da comissão.