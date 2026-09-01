Oposição pressiona Congresso por impeachment de Alexandre de Moraes

O senador Carlos Viana (PSD-MG) pediu nesta terça-feira (1º) ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), a realização de uma sessão no plenário para que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes possa se defender de um pedido de impeachment. A solicitação ocorre após novas mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro indicarem que Moraes teria participado da elaboração de um contrato de R$ 131 milhões entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

Parlamentares de oposição ao governo Lula querem colocar Alcolumbre sob pressão para pautar o impedimento do magistrado. Nas conversas investigadas pela Polícia Federal, Vorcaro teria pedido ajuda ao ministro antes de sua prisão e demonstrado preocupação com possíveis ações da PF e da Procuradoria-Geral da República.

Senadora propõe obstrução total no Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) propôs que a oposição faça uma obstrução total no Senado. Segundo ela, nenhuma PEC ou projeto de lei deve ser votado até que Moraes renuncie ou sofra impeachment. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou que as mensagens reforçam a necessidade de um novo pedido de impeachment e cobra que o Senado avance sobre o tema.

O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) defendeu o afastamento cautelar de Moraes para garantir a independência das investigações. Ele manifestou solidariedade ao ministro André Mendonça, que teria sido confrontado após determinar o aprofundamento das apurações.

Senador avalia que impeachment não tem votos suficientes

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu a apuração das denúncias, mas avaliou que um processo de impeachment no momento não teria votos suficientes para avançar. A oposição conta atualmente com 26 senadores, enquanto seriam necessários 41 votos para a abertura do processo e 54 para o afastamento. Para ele, a estratégia deve ser ampliar a bancada de oposição nas próximas eleições.

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) classificou os vazamentos como gravíssimos e afirmou que Alcolumbre deveria abrir o processo de impeachment. O deputado Rodrigo Valadares (PL-SE) defendeu uma investigação rigorosa com respeito ao devido processo legal.