Sinais de turbulência no mercado financeiro e projeções de deterioração fiscal alimentam na oposição a expectativa de uma eleição presidencial antes de 2030. A possibilidade depende da cassação da chapa Lula-Alckmin, alvo de ação do partido Novo no Tribunal Superior Eleitoral que aponta abuso de poder político em 35 medidas do ano eleitoral, como ampliação do Bolsa Família e perdão de dívidas de microempresários. As informações são da Gazeta do Povo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado no segundo turno de 2026, já se declarou pronto para disputar a Presidência caso haja nova eleição. A ação do Novo foi admitida para tramitação no TSE, mas ainda há prazo para julgamento, defesa e produção de provas.

O dólar atingiu R$ 5,86 na quarta-feira, maior patamar desde 15 de abril de 2025, enquanto o Ibovespa recuou 1,34% e fechou em 167,5 mil pontos. Na segunda-feira (16), a moeda americana havia subido 2,12%, a R$ 5,77, e a bolsa caído 1,83%, refletindo fuga de capital estrangeiro e desconfiança sobre o ajuste fiscal.

Cenário de recessão e abandono político

Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia de Jair Bolsonaro e colaborador do plano de governo de Flávio, projeta grave crise em 2027 e 2028 se a orientação fiscal atual persistir. Ele estima recessão em 2027 e depressão até julho de 2028, com dívida crescente, perda de capitais e piora do emprego. Para Sachsida, a deterioração levaria o Congresso a abandonar Lula, ampliando o risco de impeachment.

A TAG Investimentos calcula 15% de probabilidade de interrupção do mandato e 85% de conclusão, mantendo a continuidade como cenário principal. Bancos e consultorias apontam inflação mais elevada e desaceleração econômica.

Obstáculos jurídicos e políticos para nova eleição

A Constituição prevê eleições com voto popular em 90 dias após dupla vacância na primeira metade do mandato. Nos dois últimos anos, a eleição cabe ao Congresso em 30 dias, com deputados e senadores escolhendo entre candidatos indicados por partidos. Apenas o impeachment de Lula levaria Alckmin ao poder, como ocorreu com Michel Temer em 2016.

Leandro Gabiati, diretor da consultoria Dominum, considera possível mas improvável a cassação de um governo recém-eleito. Para ele, o desgaste do Judiciário compromete sua legitimidade para medida dessa dimensão, tornando o impeachment a via mais provável.

O cientista político Antônio Flávio Testa vê como improváveis tanto eleição antecipada quanto impeachment, sobretudo se os comandos da Câmara e do Senado forem mantidos e Alexandre Moraes assumir a presidência do STF em setembro de 2027. Testa pondera, contudo, que crise econômica grave poderia se sobrepor às condições políticas atuais.