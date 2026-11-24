Uma nova solução tecnológica vai permitir que clientes de bancos programem transferências automáticas entre suas próprias contas em diferentes instituições financeiras. O serviço, chamado Iniciador Actions, foi lançado nesta terça-feira (24) pela empresa Iniciador, autorizada pelo Banco Central como Iniciadora de Transação de Pagamento. As informações são da Agência Brasil.

A ferramenta possibilita criar automações como reposição de saldo quando uma conta fica abaixo de determinado valor, proteção contra uso do cheque especial e concentração de recursos dispersos em várias contas. Todas as operações dependem de autorização prévia do cliente e são realizadas por Pix diretamente entre os bancos, sem que a empresa mantenha custódia dos valores.

Inteligência artificial acelera criação de serviços

A plataforma permite que bancos e fintechs usem assistentes de inteligência artificial para desenvolver novos serviços financeiros baseados no Open Finance. Segundo Gustavo Bresler, cofundador e diretor de produto do Iniciador, um banco tradicional leva de seis meses a um ano para criar um novo serviço desse tipo. Com a nova ferramenta, o mesmo produto pode ser desenvolvido em uma tarde.

O tempo é reduzido porque a solução elimina a necessidade de as instituições reconstruírem a estrutura tecnológica a cada aplicação. “Já são quase 290 milhões de contas conectadas ao Open Finance, contra 22 milhões em 2022. A infraestrutura existe. Agora precisamos inovar mais rápido”, afirma Bresler.

Segurança e controle nas mãos do cliente

As automações ficam restritas a contas de mesma titularidade e o cliente pode cancelar a autorização a qualquer momento. Operações que envolvam transferência para terceiros exigem validação específica por biometria no dispositivo do usuário.

Fundada em 2021, a Iniciador é uma das idealizadoras do Open Finance brasileiro e integra a Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, que participa de reuniões periódicas com o Banco Central. O Open Finance permite que consumidores compartilhem dados financeiros entre instituições com seu consentimento, seguindo padrões de segurança regulados pelo BC.