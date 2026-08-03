Oncoclínicas negocia perdão de 43,5% de dívida para receber R$ 90 milhões

A Oncoclínicas vai abrir mão de 43,5% de uma dívida da Unimed São Gonçalo Niterói, operadora da Unimed Leste Fluminense, para receber R$ 90 milhões. O débito total soma R$ 159 milhões e não foi pago pela operadora de saúde. O acordo foi levado à Justiça do Rio de Janeiro, que precisa homologar o acerto. A negociação ocorre enquanto a Oncoclínicas passa por um processo de recuperação extrajudicial para lidar com uma dívida de R$ 5,1 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

A ação judicial foi movida no dia 1º de junho pela Navarro Serviços Oncológicos, subsidiária da Oncoclínicas, e tramita na 5ª Vara Cível de Niterói. O processo foi aberto antes mesmo do pedido de recuperação extrajudicial da companhia.

Empresa vende participação na Arábia Saudita

Além do acordo com a Unimed, a Oncoclínicas anunciou nesta segunda-feira (3) a venda de sua participação na Specialized Medical Treatment Company, na Arábia Saudita, para a Advanced Drug Company for Pharmaceuticals por US$ 6,5 milhões. O desinvestimento faz parte da estratégia de reestruturação da empresa.

Crise financeira afetou estoque de medicamentos

A dívida de R$ 5,1 bilhões começou a pressionar o caixa da Oncoclínicas no final de 2025, quando a empresa fez uma antecipação de R$ 330,5 milhões. Sem recursos para comprar medicamentos em quantidade dos fornecedores habituais, a companhia precisou adquirir os itens separadamente e de fornecedores locais, sem desconto. Os R$ 159 milhões devidos pela Unimed do Rio de Janeiro, uma das principais fontes pagadoras da Oncoclínicas, entraram na contabilidade por conta do risco de não receber o valor.

Credores que representam cerca de 37% do endividamento concordaram com o plano de recuperação extrajudicial. O plano prevê aportes, conversão de créditos em ações, alongamento do calendário de pagamentos e acordos com devedores. A Gazeta do Povo entrou em contato com a Unimed, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.