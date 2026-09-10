Oficinas investem em capacitação para atender carros elétricos

O Brasil emplacou 271 mil veículos leves eletrificados entre janeiro e julho de 2026, volume 21% superior ao registrado em todo o ano passado. Para acompanhar esse crescimento, parte das oficinas tradicionais tem investido em equipamentos e capacitação para atender veículos que exigem novos conhecimentos e procedimentos de reparo. As informações são da Gazeta do Povo.

Em julho, elétricos e híbridos chegaram a representar 21% das vendas de veículos leves no país, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Embora boa parte dos modelos mais novos ainda esteja coberta pela garantia das montadoras, veículos que já circulam fora das redes autorizadas começam a criar demanda para as oficinas independentes.

O empresário Willian Leonelo, proprietário de uma oficina especializada em veículos importados em Curitiba, investiu R$ 230 mil em equipamentos e treinamento. Segundo ele, a aposta tem se mostrado rentável. Para reparar a bateria de alta tensão de uma Volvo XC40 híbrida, por exemplo, o proprietário pode receber da concessionária um orçamento entre R$ 60 mil e R$ 80 mil. Em uma oficina especializada, o mesmo componente pode sair por cerca de R$ 20 mil.

Os veículos elétricos têm menos componentes móveis e dispensam serviços comuns nos modelos a combustão, como troca de óleo do motor, velas, correias e escapamento. Por outro lado, sistemas de alta tensão, baterias, motores elétricos e eletrônica embarcada exigem conhecimento específico e protocolos de segurança.

Maioria das oficinas ainda não está preparada

Segundo Evaldo Kosters, diretor do Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos do Paraná, cerca de 99% das oficinas associadas à entidade ainda não estão preparadas para atender veículos híbridos e elétricos. Até agora, apenas quatro estabelecimentos associados estão capacitados, todos do segmento de reparação de carroceria.

A adaptação de uma oficina pode exigir entre R$ 20 mil e R$ 150 mil, dependendo da complexidade e da abrangência dos serviços. O valor não inclui investimentos para reparos em baterias e motores elétricos. Outro obstáculo é o acesso a informações técnicas e peças, já que oficinas independentes ainda encontram dificuldades para obter dados necessários à manutenção de determinados modelos.

Buscas por manutenção crescem no Google

Dados do Google Trends mostram que o interesse dos brasileiros pelo termo manutenção de carro elétrico cresceu fortemente neste ano. As buscas começaram a ganhar força no fim de 2023 e atingiram em agosto de 2026 o maior nível dos últimos cinco anos. O aumento acompanha a expansão da frota de carros elétricos e híbridos no país.