Nvidia perde US$ 573 bilhões em valor de mercado após renúncia de CEO

A fabricante de chips Nvidia registrou a maior desvalorização semanal da história corporativa americana, com perda de US$ 573 bilhões em valor de mercado na semana que terminou em 13 de novembro. A queda aconteceu em meio à renúncia de Jensen Huang, cofundador e então presidente-executivo da companhia, e às incertezas dos investidores sobre o futuro do mercado de inteligência artificial. As informações são da Gazeta do Povo.

No pregão de sexta-feira (13), as ações fecharam a US$ 162,85, com recuo de 2,01%. O valor de mercado caiu para cerca de US$ 3,92 trilhões, ficando pela primeira vez desde 2025 abaixo da marca de US$ 4 trilhões. Comparado ao pico histórico de US$ 5,77 trilhões registrado em 6 de outubro, a empresa acumula perda de aproximadamente US$ 1,85 trilhão em capitalização.

A crise se agravou após a divulgação de relacionamentos extraconjugais de Huang, incluindo um envolvendo Alice Huang, empresária chinesa suspeita por autoridades americanas de atuar em favor da inteligência de Pequim. O caso levantou preocupações sobre segurança de informações estratégicas e possível influência estrangeira em uma companhia central para a indústria americana de semicondutores.

Investigação interna e saída do fundador

Em 8 de novembro, o conselho de administração anunciou investigação interna para apurar se Huang havia sido alvo de operação de inteligência estrangeira e se dados estratégicos da Nvidia poderiam ter sido comprometidos. Alice Huang tinha ligação com a Megaspeed, empresa de centros de dados sediada em Singapura e importante compradora de equipamentos da fabricante.

Em carta aos funcionários, o executivo reconheceu a infidelidade à esposa e pediu desculpas à família e aos colegas. Ele afirmou que assumia a responsabilidade por suas atitudes e que cooperaria integralmente com a investigação. O conselho informou, naquele momento, não ter motivos para acreditar que informações confidenciais ou dados de segurança nacional tivessem sido comprometidos.

Também surgiram relatos sobre um segundo relacionamento extraconjugal, desta vez com Kimberly Powell, executiva da própria Nvidia. A pressão sobre o fundador aumentou, e em 12 de novembro a companhia anunciou que Huang havia renunciado aos cargos de presidente, diretor-executivo e integrante do conselho de administração, com efeito imediato. A diretora financeira Colette Kress foi nomeada CEO interina.

Incertezas sobre sucessão e sustentabilidade do crescimento

A saída de Huang representa desafio significativo porque o executivo concentrava parcela importante da estratégia e da imagem pública da Nvidia. Relatório da consultoria Argus Research, publicado em 11 de novembro, já apontava o risco de dependência da empresa em relação ao fundador. A instituição reduziu seu preço-alvo para as ações de US$ 270 para US$ 220, mantendo recomendação de compra.

Investidores também questionam a sustentabilidade dos investimentos bilionários em infraestrutura de inteligência artificial. Grandes empresas de tecnologia têm ampliado gastos com centros de processamento, servidores e chips, mas persiste incerteza sobre a velocidade de conversão desses investimentos em receitas e lucros.

Outro ponto de atenção é o financiamento concedido pela própria Nvidia a empresas de seu ecossistema. A fabricante participa de investimentos em companhias de computação em nuvem e fornecedores que, por sua vez, compram seus equipamentos. Em 13 de novembro, empresas ligadas à Nvidia, como CoreWeave e Nebius, também sofreram fortes quedas nas bolsas americanas.

A Nvidia divulgará na terça-feira (17) os resultados do terceiro trimestre, encerrado em 25 de outubro. Será a primeira apresentação financeira desde a saída de Huang. A expectativa dos analistas é de receita próxima de US$ 109 bilhões, segundo consenso da S&P Global Market Intelligence. Desse total, aproximadamente US$ 101,8 bilhões devem vir do segmento de centros de dados.