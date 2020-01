O número de companhias que demandaram crédito aumentou 9,6% em 2019 na comparação com 2018, maior crescimento da série histórica acumulada anual, iniciada em 2008. Na comparação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2018, o acréscimo foi de 22,5%, de acordo com os dados do Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito.

A Serasa Experian destaca as regiões Norte e Sudeste, que cresceram acima da média nacional do acumulado no ano.

A região Norte foi a que apresentou maior crescimento, em 11,9%, enquanto no Sudeste foi observado uma alta de 11,4%.

Atrás, ficaram Nordeste (9,6%), Centro-Oeste (8,1%) e Sul (5,9%).

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, os juros a níveis historicamente baixos e os recordes recentes de nascimento de empresas, puxados principalmente pelos Microempreendedores Individuais, explicam o aumento observado pelo Indicador.

Além das microempresas, houve também crescimento entre as companhias de médio e grande porte, que apresentaram alta de 19,8% e 19,2%, respectivamente.

Rabi ressalta, porém, que “o aumento foi sobre uma base de comparação deprimida”, já que os últimos quatro anos apresentaram variações acumuladas negativas. Segundo ele, o resultado representou “a recuperação de um terreno perdido”.