Nubank registra instabilidade no Pix durante a noite de quarta

O aplicativo do Nubank apresentou problemas na função Pix no final da tarde e início da noite de quarta-feira (15). As reclamações de usuários começaram às 17h35, com pico de registros às 19h35, conforme dados do site Downdetector. As informações são da Gazeta do Povo.

A instabilidade foi completamente resolvida às 20h30, segundo confirmou o próprio banco à reportagem. As denúncias diminuíram progressivamente a partir das 19h40 e pararam completamente às 20h20.

O Pix é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que permite transferências e pagamentos em poucos segundos, 24 horas por dia. A função está disponível em todos os bancos digitais e tradicionais do país.