Economia

Nubank registra instabilidade no Pix durante a noite de quarta

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 16/07/26 06h07
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O aplicativo do Nubank apresentou problemas na função Pix no final da tarde e início da noite de quarta-feira (15). As reclamações de usuários começaram às 17h35, com pico de registros às 19h35, conforme dados do site Downdetector. As informações são da Gazeta do Povo.

A instabilidade foi completamente resolvida às 20h30, segundo confirmou o próprio banco à reportagem. As denúncias diminuíram progressivamente a partir das 19h40 e pararam completamente às 20h20.

O Pix é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que permite transferências e pagamentos em poucos segundos, 24 horas por dia. A função está disponível em todos os bancos digitais e tradicionais do país.

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