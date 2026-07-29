Nubank lanca Croma com cashback e investimento a 130% do CDI

O Nubank lançou o Nubank Croma, segmento exclusivo com cartão Mastercard Platinum que oferece ate 0,8% de cashback, 5% de retorno em 28 plataformas de streaming e investimentos com rentabilidade de ate 130% do CDI. A mensalidade de R$ 39 tem isenção para quem gastar R$ 4 mil mensais ou investir R$ 30 mil.

Benefícios do cartão e cashback em streaming

O segmento disponibiliza o cartão Mastercard Platinum, garantindo ao usuário a escolha entre 0,8% de cashback ou 1 ponto a cada US$ 1,40 gasto no crédito. Os pontos e o retorno em dinheiro ficam disponíveis imediatamente para resgate ou transferência aos programas LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles.

Além disso, a novidade concede 5% de cashback na assinatura de 28 plataformas digitais e serviços online, incluindo Netflix, Spotify, YouTube Premium, Clube iFood, Uber One, Disney+, Prime Video e Globoplay. O plano também inclui 80% de desconto na assinatura do HBO Max, acesso gratuito ao ChatGPT Go por seis meses, NuTag sem mensalidade e seis meses de NuCel de 10 GB grátis.

Quanto rende o CDB Croma?”

A modalidade substitui a mecânica de rendimento automático da conta por opções direcionadas com liquidez diária. Entre as alternativas de aplicação estão a Caixinha Turbo Croma, com rendimento de 120% do CDI, e o CDB Croma, voltado a novos investidores, com taxa de 130% do CDI.

A adesão ao Nubank Croma conta com isenção de mensalidade para clientes que mantiverem gastos a partir de R$ 4 mil por mês no cartão ou acumularem R$ 30 mil guardados ou investidos no banco. Para os demais usuários, o custo mensal é de R$ 39.

Quais streamings tem cashback no Nubank Croma?

O Nubank também disponibiliza uma calculadora interativa em seu site para estimar a economia com o Croma. Segundo a instituição, um cliente que gasta R$ 4 mil por mês no cartão, assina três serviços de streaming, utiliza a NuTag, aproveita o valor promocional do HBO Max e guarda R$ 200 mensais na Caixinha Turbo pode economizar R$ 881 por ano, segundo informações do banco digital.

Como contratar o Nubank Croma?

A contratação e a verificação de elegibilidade são feitas diretamente pelo aplicativo.

Como atingir a economia de R$ 881, segundo o Nubank?

Em um exemplo hipotético, um cliente gasta R$ 4 mil por mês no cartão Nubank Croma e escolhe receber cashback. Com retorno de 0,8%, ele acumularia cerca de R$ 32 por mês, ou R$ 384 ao ano.

Além disso, mantém três assinaturas que recebem 5% de cashback, aproveita o desconto de 80% no HBO Max, utiliza a NuTag sem mensalidade e aplica R$ 200 por mês na Caixinha Turbo Croma. A soma dessas vantagens pode elevar a economia anual para o patamar citado pelo Nubank, de R$ 881. Apesar deste levantamento, a instituição não divulga quanto cada benefício representa individualmente.