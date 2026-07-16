Novo Nordisk suspende venda direta de Ozempic e Wegovy no Brasil

A Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos para emagrecimento Ozempic e Wegovy, suspendeu temporariamente a operação da NovoCare Farmácia, sua plataforma de venda direta ao consumidor. Com a decisão, a compra dos produtos volta a depender das farmácias tradicionais, que a empresa chama de parceiros estratégicos. As informações são da Revista da Farmácia.

A farmacêutica dinamarquesa informou em nota que segue acompanhando o cenário da saúde e buscando inovações para melhorar a experiência do paciente. A companhia afirmou que permanece comprometida com iniciativas que ampliem o acesso a tratamentos para obesidade e diabetes, seguindo as regulamentações locais. A NovoCare Farmácia era operacionalizada por meio de parceria com a AS Medicamentos.

A venda direta ao consumidor, conhecida como D2C, vem atraindo as farmacêuticas, especialmente com as possibilidades de venda online. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda impõe restrições, mas já sinalizou que pretende regulamentar a venda de medicamentos em plataformas como o Mercado Livre.

Empresa avança em outros países

No México, a Novo Nordisk fez parceria com o Mercado Livre e abriu loja virtual na plataforma. A fabricante destacou que se trata de iniciativa local, desenvolvida para aquele mercado e seu contexto regulatório e comercial. Nesta quarta-feira (15), a Comissão Europeia aprovou a primeira versão do Wegovy em comprimido.

Como funcionam os medicamentos

As canetas de semaglutida imitam o hormônio GLP-1 e estimulam a produção de insulina. Foram desenvolvidas originalmente para tratar diabetes tipo 2, mas se popularizaram por retardar o esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade e promovendo o emagrecimento.

Existe ainda o Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, que soma o GLP-1 ao GIP, produzindo efeito mais potente. Ambas as classes dependem de prescrição médica e passam por onda de falsificações que tem atraído atuação policial em todo o país.