A Nissan negou nesta terça-feira que esteja considerando desfazer sua aliança com a Renault e a Mitsubishi.

continua depois da publicidade

Segundo a Nissan, a aliança lhe confere competitividade e o grupo vai continuar explorando atividades que beneficiem cada uma de suas marcas.

A declaração da Nissan veio após matéria do jornal britânico Financial Times, segundo a qual altos executivos da montadora japonesa aceleraram planos de contingência para uma eventual separação da Renault, à medida que a queda do ex-executivo-chefe Carlos Ghosn continua repercutindo na aliança formada há duas décadas. Fonte: Dow Jones Newswires.