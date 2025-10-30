Nissan instala painel solar no teto de um carro elétrico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

E se os tetos dos carros elétricos trouxessem uma placa solar para aumentar a autonomia? A Nissan resolveu mostrar na prática o que aconteceria e instalou um painel fotovoltaico em um compacto. O modelo escolhido foi o Sakura, que está sendo exibido no Japan Mobility Show, o Salão do Automóvel de Tóquio.

O veículo a bateria é um kei car, tipo de automóvel exclusivo do mercado japonês. Minúsculos e vendidos com benefícios fiscais, são pensados para ocupar pouco espaço e têm limitações de potência.

A Nissan batizou o conceito de AO Solar Extenser. Parte do painel fica embutida no teto e é retrátil: ao toque de um botão, um prolongamento surge na parte frontal, o que aumenta a área de captação da luz. Nesse modo, a recarga ocorre apenas com o carro parado, mas também há aproveitamento do sol em movimento, com menor intensidade.

Porém, ainda não é possível sonhar com um automóvel elétrico que faça viagens apenas com a energia acumulada por meio do sistema fotovoltaico ao longo do trajeto. A potência de recarga é muito baixa nessa condição.

Para o uso urbano isso só será possível se o carro rodar muito pouco, ficando longas horas parado sob o sol com o teto fotovoltaico estendido. Nesse caso, a potência de recarga chega a 500 W, que é mais ou menos a metade da energia fornecida para reabastecimento uma tomada de 110 V.

A Nissan estima que o uso do sistema vai permitir rodar cerca de 3.000 km por ano sem gastar nada com eletricidade. Por se tratar de um carro leve e de baixa potência (são 1.074 kg e 64 cv), o cálculo é pertinente.

Estreito e com teto alto, o Sakura tem apenas 3,39 m de comprimento, sendo bem menor que os compactos disponíveis no Brasil. Um Chevrolet Onix 2026, por exemplo, tem 4,16 m.

Por enquanto, o AO Solar Extenser é apenas um protótipo, sem previsão de venda. A versão convencional do compacto é comercializada pelo equivalente a R$ 85 mil no mercado japonês.

O jornalista viajou a convite da Nissan