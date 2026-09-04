Neoenergia Elektro lidera ranking de melhores empresas em São Paulo

A Neoenergia Elektro conquistou o primeiro lugar entre as grandes organizações do Interior e Litoral Paulista no ranking Melhores Empresas para Trabalhar – São Paulo 2026. A distribuidora de energia mantém a liderança pelo terceiro ano consecutivo, com uma equipe de 4.157 profissionais, sendo 895 mulheres. As informações são da Gazeta do Povo.

Os dados apresentados ao GPTW (Great Place to Work, instituto que avalia ambiente de trabalho) mostram crescimento da participação feminina em cargos de liderança. As mulheres ocupam 28 dos 83 cargos de média gerência e 65 das 182 funções de gestão e supervisão da linha de frente.

A Escola de Eletricistas, projeto da empresa, oferece formação gratuita e possibilidade de contratação pelas distribuidoras do grupo. A iniciativa foi pioneira ao criar turmas exclusivas para mulheres em uma atividade historicamente ocupada por homens e já formou mais de mil profissionais do sexo feminino. Em São Paulo, os cursos são realizados em parceria com instituições de formação profissional.

A composição etária da equipe mostra um time multigeracional. O maior grupo está entre 35 e 44 anos, com 1.485 profissionais. Outros 1.121 têm entre 26 e 34 anos, enquanto 972 possuem 45 anos ou mais.

Há 1.887 profissionais com até cinco anos de empresa, enquanto 676 trabalham na organização há mais de 16 anos. A empresa afirma incentivar o desenvolvimento por meio de capacitações, oportunidades internas e programas de formação. Em 2026, a Neoenergia recebeu novamente a certificação Top Employer, reconhecimento internacional voltado às práticas de gestão de pessoas.