Mulher de Moraes negociou contrato de R$ 129 mi com empresário

Mensagens de WhatsApp encontradas pela Polícia Federal no celular do empresário Daniel Vorcaro mostram que a advogada Viviane Barci de Moraes negociou diretamente com ele um contrato de R$ 129 milhões. Viviane, que é casada com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, enviou a minuta do documento e tratou da assinatura com o fundador do banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

Os diálogos foram reunidos em uma investigação sobre o vazamento de provas da operação Compliance Zero por um perito da PF. Em uma mensagem de janeiro de 2024, Viviane escreveu: “Bom dia! Segue a minuta do contrato. Abraço”. Cinco dias depois, Vorcaro respondeu perguntando sobre a forma de assinatura, se eletrônica ou física.

Contrato previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões

O acordo somaria R$ 129 milhões em três anos, com pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões, segundo provas apreendidas pela PF. Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado mostram que o banco Master declarou pagamentos de pouco mais de R$ 80 milhões ao escritório Barci de Moraes entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025.

Envolvidos não comentaram o caso

Representantes de Daniel Vorcaro disseram não ter interesse em se manifestar no momento. O STF informou que não tinha posicionamento até o fechamento desta edição. O escritório Barci de Moraes também disse que não iria comentar.