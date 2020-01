O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) instaurou inquérito sobre uma possível vulnerabilidade de dados do Cadastro Positivo causada pelo birô de crédito do Boa Vista. Segundo a investigação, dados como nome, sobrenome, CPF e nome da mãe dos clientes podem ter sido expostos.

Ainda não é possível saber quantas pessoas foram afetadas, mas o MP acredita que os dados não foram acessados por terceiros – é por isso que trata o caso como vulnerabilidade de dados, e não vazamento.

A investigação começou após denúncia de um cliente que acessou o site do Boa Vista. A empresa diz ter sido notificada: “As investigações internas até o momento não constataram nenhuma vulnerabilidade em relação à base de dados do Cadastro Positivo.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.