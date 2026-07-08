Move Brasil pode impulsionar montadoras chinesas no país

O Move Brasil, programa do governo federal que oferece crédito de até R$ 30 bilhões para renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo, deve beneficiar principalmente montadoras chinesas instaladas no país. As informações são da Gazeta do Povo. O financiamento cobre até 100% do valor de veículos de até R$ 150 mil, com juros de 12,6% ao ano e carência de seis meses. As regras favorecem fabricantes como BYD, GWM e Geely, que concentram modelos elétricos e híbridos dentro do limite de preço e possuem estoques elevados no Brasil.

Embora o programa também contemple veículos flex, o regulamento não exige produção nacional. Podem ser financiados carros importados prontos ou montados no Brasil a partir de kits vindos do exterior. Os recursos são administrados pelo BNDES, mas a aprovação do crédito depende da análise de risco dos bancos credenciados, que avaliam renda, histórico financeiro e capacidade de pagamento do solicitante.

O lançamento do Move Brasil, anunciado em 19 de maio e iniciado em 19 de junho, coincide com um momento estratégico para as montadoras chinesas. Antes da elevação da tarifa de importação para veículos prontos, fabricantes aceleraram embarques ao Brasil para aproveitar alíquotas menores. Segundo a Anfavea, o estoque de automóveis importados chegou a 329 mil unidades em maio, com maior parte de origem chinesa.

A Fenabrave estima que o Move Brasil poderá acrescentar cerca de 200 mil veículos às vendas do setor em 2026. A Anfavea e executivos do setor, porém, defendem que políticas públicas priorizem a produção nacional e evitem vantagens para veículos importados. A preocupação aumentou após a Camex prorrogar a alíquota zero para importação de kits CKD e SKD, limitada a US$ 463 milhões, beneficiando fabricantes em instalação no país.

A BYD, com fábrica em Camaçari, na Bahia, passou de 260 veículos vendidos em 2022 para 21.704 emplacamentos em maio de 2026, alta superior a 5.500%. No mesmo mês, a empresa alcançou 10,11% de participação nas vendas de automóveis, tornando-se a quarta maior marca do país. Veículos elétricos e híbridos passaram a representar 19,5% dos emplacamentos de automóveis leves.

No Google Trends, o termo Move Brasil alcançou pontuação máxima em 19 de junho, data de início das operações do programa. Na mesma data, BYD registrou 73 pontos, enquanto carro elétrico e financiamento de veículo marcaram 9 e 1, respectivamente.