Motoristas de app e taxistas podem financiar carros de até R$ 200 mil

Motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi podem financiar veículos de até R$ 200 mil pelo programa Move Brasil. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (27) o aumento do limite, que era de R$ 150 mil, e ampliou o prazo de pagamento de 72 para 84 meses.

As informações são da Agência Brasil.

A mudança permite que cerca de 486 mil unidades adicionais entrem no programa. A cobertura estimada sobe de 63% para aproximadamente 88% do mercado de veículos novos destinados ao transporte individual remunerado de passageiros.

O prazo maior distribui o valor financiado por mais meses, o que pode reduzir o peso da parcela mensal. A carência para pagamento do principal permanece em até seis meses.

O programa usa recursos autorizados pela Medida Provisória 1.359/2026, editada em maio, que destinou até R$ 30 bilhões para linhas de financiamento reembolsável voltadas aos profissionais do setor. O valor global de recursos não foi alterado.

O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por formular diretrizes das políticas monetária e de crédito do país. O colegiado é presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também é formado pelo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

A nova resolução entra em vigor na data de sua publicação.