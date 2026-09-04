Motociclistas de aplicativo trabalham sem proteção previdenciária

Apenas um em cada cinco motociclistas de aplicativo tem cobertura previdenciária no Brasil. Do total de 405 mil profissionais que trabalham com transporte de passageiros e entrega de comida por apps, somente 79 mil contribuem para a previdência, o que representa 19,4% da categoria.

As informações são da Agência Brasil.

O índice contrasta com a média nacional de trabalhadores do setor privado, que alcança 62,4% de cobertura. Entre todos os motociclistas do país, plataformizados ou não, o percentual é de 31%.

Ao contribuir para institutos de previdência, o trabalhador garante direitos como aposentadoria, benefício por incapacidade e pensão por morte.

Os dados fazem parte de um módulo especial sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto Fontes, destaca que a pequena parcela de condutores plataformizados protegidos pela previdência contrasta com o perfil da atividade. Eles podem estar expostos a acidentes e outros riscos relacionados à ocupação.

De 2024 para 2025, houve aumento de 15,4% no número de motociclistas plataformizados. No período de 2022 a 2025, o número praticamente dobrou, indo de 211 mil para 405 mil pessoas.

Os motociclistas de apps receberam, em média, R$ 2.221 mensais. Esse valor é o que foi efetivamente retirado, com desconto de gastos como combustível. A jornada semanal era de 44,9 horas, enquanto os não relacionados a app trabalhavam 41,1 horas.

O rendimento médio por hora dos plataformizados era de R$ 11,4, valor 12,9% superior ao dos não plataformizados, que recebiam R$ 10,1.

Entre os motoristas de aplicativos, a situação é semelhante. Em 2025 eram 905 mil pessoas, crescimento de 9,8% na comparação com o ano anterior. Apenas um em cada quatro tinha cobertura previdenciária.

Os motoristas ligados a plataformas tinham jornada de 45,9 horas semanais e rendimento de R$ 14,4 por hora. Os não plataformizados trabalhavam 40,4 horas semanais e recebiam R$ 16 por hora. A remuneração mensal dos motoristas de app era de R$ 2.873.