O Ministério de Minas e Energia (MME) definiu as diretrizes para a realização dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente ‘A-4’ e ‘A-5’ do próximo ano, que deverão ser realizados sequencialmente no dia 31 de março. As regras estão detalhadas em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Veja aqui .