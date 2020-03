Os ministros das Finanças dos países do G-7 terão uma teleconferência nesta semana para coordenar sua resposta ao novo coronavírus, como parte do esforço mais amplo para limitar o impacto econômico do surto, afirmou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, nesta segunda-feira, 2.

“Haverá uma ação coordenada”, afirmou Le Maire à televisão francesa, acrescentando que o objetivo dos formuladores da política é garantir “que este impacto significativo no crescimento seja o mais breve possível”.

Le Maire disse que falou por telefone no domingo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, que atualmente é presidente do G-7, e deve conversar nesta semana com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

O ministro francês disse que a discussão entre os ministros do grupo deve ocorrer por telefone “porque não devemos viajar muito”. Uma reunião similar de ministros de Finanças das nações da zona do euro também é planejada, informou Le Maire.

A autoridade não quis discutir em detalhes o impacto econômico na França por causa do coronavírus, mas adiantou que ele será “muito mais significativo” que o recuo de 0,1 ponto porcentual no Produto Interno Bruto (PIB) antes projetado por Le Maire quando o surto era limitado à China. Com informações da Dow Jones Newswires.