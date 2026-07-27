Ministro Durigan chama Milei de palhaço após críticas a Lula

O ministro Dario Durigan, da Fazenda, chamou o presidente argentino Javier Milei de palhaço nesta segunda-feira (27), após críticas feitas por ele contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As declarações de Milei ocorreram durante convenção do PL que lançou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. As informações são da Gazeta do Povo.

Durigan afirmou que o Brasil está em situação melhor que a Argentina em indicadores econômicos como inflação, balança comercial e risco país. O ministro brasileiro destacou ainda a safra expressiva e a queda no desmatamento. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, ele criticou a situação econômica argentina, que tem risco país, dívida pública e inflação mais altos que o Brasil.

Durante discurso de meia hora em espanhol, Milei chamou Moraes de lixo careca e Lula de presidiário. O presidente argentino associou a candidatura de Flávio Bolsonaro a um movimento de avanço de governos de direita na América Latina. As falas geraram reação imediata da diplomacia brasileira, que chamou embaixadores para esclarecimentos.

Argentina é terceiro maior parceiro comercial do Brasil

Apesar das divergências políticas, a Argentina fica atrás apenas de China e Estados Unidos como parceira comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para o país somaram 18,1 bilhões de dólares, alta de 31,4% em relação ao ano anterior. A participação argentina nas exportações brasileiras chegou a 5,2%, o maior nível desde 2018.

Os setores automotivo e industrial impulsionaram o crescimento. Carros de passeio, autopeças, acessórios e veículos de carga lideraram o volume financeiro. A indústria de transformação brasileira teve recorde histórico de exportações, com alta de 3,8% em valor global, ancorada no forte consumo do mercado vizinho.

Brasil já ajudou Argentina em crises anteriores

Historicamente, a Argentina recorreu ao Brasil em momentos de crises na balança de pagamentos, escassez de reservas internacionais ou desabastecimento energético. Em 2024, Milei pediu ajuda ao Brasil durante forte onda de frio que provocou desabastecimento de gás natural. O governo argentino recorreu à Petrobras para liberar um carregamento de 44 milhões de metros cúbicos de gás liquefeito.

Em 2023, a Argentina pediu apoio financeiro para um empréstimo ponte em meio ao risco de calote no Fundo Monetário Internacional. O Brasil atuou politicamente nos bastidores e deu voto favorável para aprovar um empréstimo emergencial de 1 bilhão de dólares no Banco de Desenvolvimento da América Latina para a Argentina quitar parcelas com o organismo internacional.