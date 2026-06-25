Ministro do STF determina transferência de banqueiro para Papudinha

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (25) a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Papudinha, uma ala do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão foi tomada após a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitarem a segunda proposta de delação premiada do empresário, dono do liquidado Banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

Vorcaro estava preso desde março em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde negociava colaboração com as autoridades. Após a rejeição da segunda proposta, a própria PF pediu a retirada do empresário da unidade. Ele será transferido em até 24 horas para uma cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, mesmo local onde ficou preso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Polícia Federal concluiu que a segunda proposta de delação não trouxe informações inéditas relevantes para as investigações. Os investigadores avaliaram que o material entregue não apresentou elementos de prova capazes de confirmar os relatos do banqueiro. Grande parte das informações oferecidas já era conhecida ou estava mapeada pelos órgãos responsáveis.

Vorcaro havia sido beneficiado com a progressão para cela especial na PF após iniciar as tratativas para colaboração, com acesso diário aos advogados. Após a rejeição da primeira proposta em maio, chegou a ser transferido para cela comum, mas voltou à cela especial com a sinalização de novo acordo após troca de advogados.

Daniel Vorcaro é investigado sob suspeita de liderar esquema de fraudes financeiras e corrupção de agentes públicos em benefício próprio e do Banco Master. As investigações apontam lesão a correntistas, investidores e fundos de previdência ligados a estados e municípios. Os investigadores já possuem acesso a oito celulares do banqueiro, além de documentos e mensagens obtidos durante as apurações.