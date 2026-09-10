Economia

Ministro do STF convoca audiência sobre emendas parlamentares

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 10/09/26 17h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou uma audiência pública para o dia 22 de setembro para discutir se parlamentares devem ser responsabilizados por irregularidades no repasse de emendas. O objetivo é definir se quem indica o destino dos recursos deve prestar contas e responder por problemas na aplicação do dinheiro. As informações são da Gazeta do Povo.

A audiência foi marcada após o partido Rede Sustentabilidade contestar as normas que tornaram obrigatória a execução de emendas individuais e de bancada. O partido questiona o modelo atual, que permite ao parlamentar decidir onde o dinheiro será aplicado sem ter deveres claros de acompanhamento.

Ministro aponta falta de regras claras

Em seu despacho, Dino destacou que existe um regime jurídico com lacunas. Hoje, o parlamentar tem poder para alocar verbas, mas pode alegar que não tem responsabilidade se a obra não for executada, o serviço não for prestado ou houver irregularidades. Segundo o ministro, há uma assimetria entre o poder de decisão e o regime de responsabilidades.

Os participantes da audiência vão debater se o parlamentar deve ser equiparado ao ordenador de despesas para fins de responsabilização. Também será discutido o repasse de emendas a instituições privadas e a diferença de responsabilidades entre o congressista que indica o recurso e os agentes do Executivo que executam o gasto.

Quem vai participar da audiência

Dino convidou pesquisadores André Alexandre Neves da Silva e Élida Graziane Pinto, autores de estudo sobre o tema, além de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON).

Também foram intimados a Advocacia-Geral da União (AGU), as advocacias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Rede Sustentabilidade. Entidades e interessados em participar como expositores devem se inscrever até o dia 15. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Justiça e Rádio Justiça.

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