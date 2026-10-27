Ministro da Fazenda espera racionalidade do mercado após queda da bolsa

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (27) que espera um nível de racionalidade do mercado financeiro após a forte reação negativa registrada na véspera. Segundo ele, a queda ocorreu porque o mercado havia apostado na vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a reeleição. As informações são da Gazeta do Povo.

Na segunda-feira (26), a bolsa de valores acionou o circuit breaker, mecanismo que interrompe as negociações quando há queda acentuada. O índice Ibovespa despencou 13,88% e o dólar chegou a R$ 5,60. Para conter a crise, o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional e o Banco Central fizeram uma operação coordenada de recompra de títulos públicos no valor de cerca de R$ 10 bilhões.

Governo monitora mercado e não descarta novas intervenções

Durigan disse que o governo monitora as operações do mercado financeiro e não descarta novas intervenções. Ele afirmou que a equipe econômica segue buscando o centro da meta fiscal para o próximo ano, que será pressionada pelas medidas eleitoreiras anunciadas por Lula. O ministro passou o dia em contato com agentes do mercado.

Nesta terça-feira (27), a bolsa abriu em alta de 0,15% e o dólar recuou 1,02%, cotado a R$ 5,34. Durigan avaliou que o mercado já está entrando em um momento de racionalidade, sem querer estipular limite de preço.

Novas medidas de controle das contas públicas devem ser anunciadas

O ministro afirmou que o momento é de acomodação do mercado financeiro à reeleição de Lula. Segundo ele, o governo vai dar todos os instrumentos para que não haja dúvida jurídica sobre a busca pelo centro da meta fiscal. Outras medidas de controle das contas públicas estão sendo avaliadas e devem ser anunciadas em breve.