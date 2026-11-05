Ministro da Fazenda afirma que Selic de 13,75% prejudica a economia

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (5) que a taxa Selic em 13,75% ao ano é muito alta e prejudica todos os setores da economia brasileira. A declaração foi dada um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter os juros básicos no mesmo patamar. As informações são da Agência Brasil.

Durigan defendeu que o governo precisa criar condições para uma redução sustentável dos juros no país. Segundo ele, até o setor financeiro sofre com o valor atual da taxa.

Governo promete ajustes sem prejudicar mais pobres

O ministro garantiu que o governo Lula seguirá trabalhando para fechar as contas públicas com superávit, mas sem adotar medidas que atinjam a população mais pobre. A estratégia inclui ajustes graduais focados no corte de privilégios e na revisão de benefícios e gastos.

Para Durigan, o esforço do governo deve se concentrar em dar estímulos estruturais corretos para viabilizar a queda dos juros. Ele destacou que as revisões de gasto primário e de benefícios são parte do caminho para tornar o orçamento superavitário.