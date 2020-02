O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, classificou como “maior mentira” a história de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria pedido para sair do cargo. “Maior mentira”, disse ao ser questionado em rápida conversa com a imprensa no evento de lançamento do novo crédito imobiliário da Caixa nesta quinta-feira, 20.

Nesta semana, sem que tivesse vindo à tona ruído sobre eventual saída do titular da Economia do governo, o presidente Jair Bolsonaro disse ter certeza de que Guedes “vai continuar conosco até o último dia”.