Minha Casa, Minha Vida ganha R$ 500 milhões a mais em subsídios

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira (10) um aumento de R$ 500 milhões em subsídios para o programa Minha Casa, Minha Vida em 2026. O valor subiu de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões.

As informações são da Agência Brasil.

O recurso é usado para dar descontos nos imóveis das faixas 1 e 2 do programa habitacional, que atendem famílias com renda de até R$ 5 mil por mês. O dinheiro não precisa ser devolvido ao fundo e serve para ajudar o beneficiário a pagar o imóvel.

A mudança vale apenas para 2026. O plano plurianual de 2027 a 2029 será discutido na próxima reunião do conselho, prevista para o fim de outubro.

O coordenador-geral de Gestão do FGTS do Ministério das Cidades, Johnny Ferreira dos Santos, afirmou que o novo valor garante a projeção de usar R$ 12,6 bilhões em subsídios e deixa uma margem de segurança.

Segundo ele, a folga é necessária para garantir flexibilidade na execução do orçamento no final do ano, quando os recursos circulam entre as unidades dos agentes financeiros.

Os demais orçamentos do fundo foram mantidos em R$ 144,5 bilhões para habitação, R$ 8 bilhões para saneamento, R$ 8 bilhões para infraestrutura e R$ 8,5 bilhões para saúde.