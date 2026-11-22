O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta sinais de melhora após internação por obstrução intestinal. Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, informou nas redes sociais que o marido está sem febre e com boa aparência. Ela chegou a Brasília no sábado à noite, vinda de Israel, e foi direto ao Hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado desde sexta-feira. As informações são da Gazeta do Povo.

A ex-primeira-dama demonstrou otimismo com a evolução clínica e afirmou que a sonda gástrica instalada deve contribuir para a recuperação. Michelle pediu que apoiadores continuem orando e alertou contra informações divulgadas por pessoas sem acesso à equipe médica. Ela informou ainda que manteria o celular desligado durante o tempo ao lado do ex-presidente.

Quadro clínico e tratamento

A internação ocorreu após Bolsonaro apresentar fortes dores e distensão abdominal. Exames identificaram obstrução quase completa do intestino delgado com processo inflamatório. O boletim médico classificou o caso como abdômen agudo obstrutivo.

O ex-presidente permanece clinicamente estável, consciente e respirando sem auxílio de aparelhos. O tratamento inclui hidratação, suspensão da alimentação oral, suporte nutricional e uso de sonda gástrica para descompressão do sistema digestivo. A sonda permitiu retirar resíduos alimentares acumulados no estômago, segundo informou o filho Carlos Bolsonaro.

Acompanhamento e visitas

Não há previsão de alta hospitalar e a possibilidade de nova cirurgia não foi descartada. A equipe médica acompanha a evolução para avaliar a resposta ao tratamento clínico.

As visitas de familiares foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pela execução penal do ex-presidente. A decisão permite visitas diárias dos filhos, mas impõe restrições ao uso de celulares e aparelhos eletrônicos.